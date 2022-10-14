Умер сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере" актер Робби Колтрейн

Фото: AP/Invision/National Pictures

Умер актер Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида в "Гарри Поттере". Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на его агента.

"Робби Колтрейн, чья актерская карьера охватывала все – от фильмов о Джеймсе Бонде до роли Хагрида в "Гарри Поттере", умер в возрасте 72 лет", – говорится в сообщении.

Известно, что актер сыграл также в фильмах "И целого мира мало", "Золотой глаз", "Двенадцать друзей Оушена", "Из ада" и других картинах. Кроме того, Колтрейн озвучивал известные мультфильмы.



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