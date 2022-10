Скончалась исполнительница кантри Лоретта Линн

Фото: YouTube/kkiilljjooy

Американская певица Лоретта Линн, одна из популярных исполнительниц кантри в 1960–1980 годах, умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщает издание The Guardian.

Певица умерла у себя дома в штате Теннесси, США. Родственники Линн подтвердили ее смерть.

Артистка стала известной в 1966 году после выхода песни Don't Come Home a Drinkin' (With Lovin' on Your Mind). Линн является трехкратным лауреатом американской музыкальной премии "Грэмми", при этом номинировали ее порядка 18 раз. За всю свою карьеру артистка выпустила более 60 альбомов.

Кроме того, Линн в 1976 году выпустила автобиографичную книгу "Дочь шахтера", по которой в 1980-м поставили кинофильм.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!