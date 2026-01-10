Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Столичный аэропорт Шереметьево закрыт на прилет самолетов из-за непогоды, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Ограничения действуют до 08:00 по московскому времени. В пресс-службе пообещали продолжить информировать пассажиров и встречающих по мере получения данных.

Ранее в Шереметьево приняли решение о доставке задержанного из-за непогоды багажа пассажирам на дом. Это было сделано в связи со значительным скоплением людей в зоне выдачи багажа терминала C.

К инициативе подлкючились авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия". Услуга доставки распространяется на пассажиров, в чьем багаже нет предметов первой необходимости и товаров, требующих таможенного декларирования.