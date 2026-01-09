Форма поиска по сайту

09 января, 21:37

Транспорт

Ространснадзор взял на контроль задержку выдачи багажа в Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Ространснадзор взял на контроль ситуацию с задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере транспорта сообщает о проведении мониторинга в международном аэропорту Шереметьево в связи с поступившими жалобами пассажиров и публикациями в средствах массовой информации о массовых задержках выдачи багажа", – говорится в сообщении.

Инспекторы Ространснадзора приступили к проверке соблюдения перевозчиками и аэропортом требований законодательства в области защиты прав пассажиров. В настоящее время персонал гавани предпринимает все необходимые меры по ликвидации последствий сбоев.

Как уточнило ведомство, предварительной причиной случившегося стали экстремальные погодные условия, повлиявшие на регулярность выполнения рейсов и логистические процессы в аэропорту.

Снегопад накрыл Москву вечером 8 января. Прирост снега к утру 10 января может составить свыше 30 сантиметров.

На фоне непогоды аэропортовые службы были переведены в усиленный режим работы. При этом в гаванях задержано более 55 рейсов и отменено почти 30. Однако массовых скоплений пассажиров в терминалах не наблюдается.

Синоптики призвали москвичей доверять данным метеорологических служб

