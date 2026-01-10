Форма поиска по сайту

10 января, 07:24

Спорт

Хоккеист Овечкин обновил рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ

Фото: ТАСС/AP/Nick Wass

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил шайбу в гостевом матче с "Чикаго Блэкхокс", что помогло его команде одержать победу со счетом 5:1, сообщает ТАСС.

Этот гол стал для спортсмена 916-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ, что еще больше упрочило его положение как лучшего снайпера в истории лиги. Сейчас общее количество шайб Овечкина в лиге с учетом плей-офф достигло 993.

Теперь его отделяют всего 23 шайбы от абсолютного рекорда, принадлежащего канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).

В нынешнем сезоне хоккеист в 45 проведенных матчах набрал 38 очков по системе "гол+пас", забив 19 шайб и отдав 19 результативных передач.

Ранее Овечкин вошел в историю НХЛ, став 11-м игроком в истории лиги, набравшим 1800 очков в регулярных чемпионатах и плей-офф. Во время матча с "Каролина Харрикейнз" он сделал результативную передачу.

Александр Овечкин забросил две шайбы и обновил снайперский рекорд НХЛ

