Хоккеист Кирилл Капризов первым из россиян забросил 20 шайб в сезоне НХЛ

Фото: ТАСС/АР/Abbie Parr

Нападающий "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов первым среди россиян забросил 20 шайб в действующем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает "Газета.ру".

В ночь на 15 декабря "Миннесота Уайлд" выиграла "Бостон Брюинз" со счетом 6:2. Российский хоккеист в этой встрече забросил две шайбы, в результате чего теперь в его активе 37 очков (20 голов + 17 результативных передач) в 33 играх НХЛ.

Капризов укрепил лидерство в снайперской гонке в этом сезоне среди россиян. С 20 заброшенными шайбами он опередил капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, на счету которого 14 голов, а также правого крайнего нападающего "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никиту Кучерова и игрока "Вегас Голден Найтс" Павла Дорофеева с 13 шайбами.

Ранее 28-летний Капризов быстрее всех в истории команды набрал 400 очков (190 шайб + 210 передач) – за 329 матчей НХЛ. В игре против "Сан-Хосе" россиянин сделал три результативных паса.

Таким образом, Капризов побил рекорд словацкого хоккеиста Мариана Габорика, которому для получения 400 очков понадобилось 472 встречи. Россиянин играет за "Миннесоту" с 2020 года.

