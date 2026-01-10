Форма поиска по сайту

10 января, 07:41

Транспорт

Авиакомпания "Победа" отменяет некоторые рейсы из-за ограничений в аэропорту Шереметьево

Фото: depositphotos/Feverpitch

"Победа" приняла решение о корректировки расписания полетов из-за временных ограничений на работу аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"В связи с ограничениями на прием рейсов в Шереметьево "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов путем отмены ряда рейсов", – говорится в сообщении.

При этом в компании добавили, что некоторые рейсы, прибывающие в столицу, будут направлены на запасные аэродромы.

Ранее в аэропорту Шереметьево продлили ограничения на прем самолетов до 10:00 по московскому времени в связи с непогодой. Изначально они действовали до 08:00.

При этом все рейсы на вылет выполнятся в полном объеме. Представители авиагавани пообещали продолжить информировать пассажиров и встречающих по мере получения данных.

