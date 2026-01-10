Ограничения на прилет самолетов в аэропорту Шереметьево продлены на два часа

Фото: depositphotos/nitinut380

Ограничения на прилет, введенные в столичном аэропорту Шереметьево из-за непогоды, продлены до 10:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

При этом все рейсы на вылет выполнятся в полном объеме для стабилизации ситуации.

Ранее в пресс-службе авиагавани сообщили о введени ограничений на прилет самолетов. Изначально они должны были действовать до 08:00 по московскому времени.

Представители аэропорта подчеркнули, что продолжат информировать пассажиров и встречающих по мере получения данных.

Также в Шереметьево ввели доставку задержанного из-за непогоды багажа пассажирам на дом. Такое решение было принято совместно с авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Россия" в связи со значительным скоплением людей в зоне выдачи багажа терминала C.