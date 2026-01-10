Форма поиска по сайту

Трамп считает, что договоренность об урегулировании на Украине будет достигнута

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что договоренность по урегулированию ситуации на Украине в конечном итоге будет достигнута. Об этом американский лидер заявил во время встречи представителями нефтяных компаний в Белом доме.

При этом он добавил, что сожалеет о медленных темпах этого процесса.

Комментируя свои отношения с президентом России Владимиром Путиным, Трамп отметил: "У меня всегда были отличные отношения с ним".

Ранее Глава Белого дома поддержал законопроект о новых санкциях против России. При этом он выразил надежду, что использовать закон о новых санкциях против РФ ему не придется.

Кроме того, он вновь обратил внимание, что российская экономика якобы находится в плохом состоянии.

Сюжет: Переговоры по Украине
