09 января, 10:59

Политика

Стармер обсудил с Трампом "сдерживание" России на Крайнем Севере

Фото: ТАСС/Zuma

Британский премьер Кир Стармер во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом обсудил вопросы евроатлантической безопасности, а также необходимости "сдерживания" России на Крайнем Севере. Это следует из заявления канцелярии председателя правительства Великобритании.

Стармер обратил внимание главы Белого дома на то, что европейские союзники в последние месяцы усилили свои действия по защите евроатлантических интересов. Однако, по его словам, для этого "можно сделать больше".

Премьер Великобритании также обсудил вопрос "сдерживания" России с генсеком НАТО Марком Рютте. Помимо этого, последний рассказал Стармеру о прошедшем заседании Североатлантического совета.

"Оба согласились с тем, что необходимо делать больше для сдерживания России на Крайнем Севере", – указали в канцелярии британского премьера.

Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев заявил, что США и страны НАТО наращивают военное присутствие в Арктике. По его словам, за 5 лет количество учений в Арктическом регионе увеличилось почти на 40% – с 13 до 21 в год.

Адмирал уточнил, что направленность мероприятий указывает на стремление руководства США и их союзников по НАТО показать России способность к проведению совместных операций в Арктике. Это, по взглядам американских специалистов, служит фактором "сдерживания РФ от милитаризации Арктики", добавил главком ВМФ.

