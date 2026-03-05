Певец Shaman прокомментировал претензии к латинице в псевдониме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) в ответ на претензии к латинице в его псевдониме заявил, что автор не знает законы РФ.



СМИ ранее сообщили, что активистка Екатерина Герлах из Екатеринбурга обратилась в прокуратуру с просьбой проверить певца на предмет нарушения закона о защите русского языка.

"Автор претензии либо не знает законы Российской Федерации, либо сознательно сообщает о якобы правонарушении, имея некий умысел. И вот с этим как раз предстоит разобраться правоохранительным органам", – сказал певец в беседе с ТАСС.

По утверждению Дронова, закон не распространяется на фирменные наименования и зарегистрированные товарные знаки. В стране много артистов, чьи сценические имена пишутся латиницей.

В России с 1 марта вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках и прочих средствах размещения информации. Теперь подобная информация должна быть выполнена на русском языке, однако можно дублировать текст на языках народов России.

Иностранные надписи допускаются более мелким шрифтом. Кроме того, на иностранном языке можно оставить вывески и слова, которые являются зарегистрированными товарными знаками, брендами и фирменными наименованиями.