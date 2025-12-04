Мизулина: ВСУ планировали нанести удар во время концерта Shaman в Белгороде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинские военнослужащие собирались реализовать теракт, ударив ракетой по площадке, где должен был выступать певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.). Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

Информацию о теракте общественный деятель и исполнитель узнали, когда приехали в город. После этого место, где должен был состояться концерт, оцепили правоохранители. Именно поэтому зрители не могли попасть на площадку. Спустя время, как заявила Мизулина, сведения о готовящемся ударе подтвердились.

"Была объявлена ракетная опасность, ВСУ планировали ударить по площадке в момент исполнения на сцене Гимна России", – добавила глава Лиги безопасного интернета.

В результате слаженных действий силовиков и местных властей удалось избежать жертв среди местного населения. Мизулина уточнила, что на два концерта были проданы все билеты. Таким образом выступление Shaman должны были посетить свыше 2 тысяч фанатов.

Общественный деятель заявила, что после отмены концертов Shaman встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, по итогам чего было принято решение навестить семью участника спецоперации.

Ранее украинские военнослужащие ударах нанесли удар с помощью БПЛА по Каспийску. В результате несовершеннолетняя получила легкое непроникающее ранение грудной клетки.

Спустя время 12-летняя девочка была выписана домой после получения помощи. В Минздраве Дагестана уточнили, что врачи не выявили у нее серьезных травм. Теперь девочка будет под амбулаторным наблюдением.

