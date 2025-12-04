Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 17:59

Происшествия
Главная / Новости /

Мизулина: ВСУ планировали нанести удар во время концерта Shaman в Белгороде

Мизулина раскрыла подробности срыва концерта Shaman в Белгороде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинские военнослужащие собирались реализовать теракт, ударив ракетой по площадке, где должен был выступать певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.). Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

Информацию о теракте общественный деятель и исполнитель узнали, когда приехали в город. После этого место, где должен был состояться концерт, оцепили правоохранители. Именно поэтому зрители не могли попасть на площадку. Спустя время, как заявила Мизулина, сведения о готовящемся ударе подтвердились.

"Была объявлена ракетная опасность, ВСУ планировали ударить по площадке в момент исполнения на сцене Гимна России", – добавила глава Лиги безопасного интернета.

В результате слаженных действий силовиков и местных властей удалось избежать жертв среди местного населения. Мизулина уточнила, что на два концерта были проданы все билеты. Таким образом выступление Shaman должны были посетить свыше 2 тысяч фанатов.

Общественный деятель заявила, что после отмены концертов Shaman встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, по итогам чего было принято решение навестить семью участника спецоперации.

Ранее украинские военнослужащие ударах нанесли удар с помощью БПЛА по Каспийску. В результате несовершеннолетняя получила легкое непроникающее ранение грудной клетки.

Спустя время 12-летняя девочка была выписана домой после получения помощи. В Минздраве Дагестана уточнили, что врачи не выявили у нее серьезных травм. Теперь девочка будет под амбулаторным наблюдением.

Читайте также


происшествияшоу-бизнес

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика