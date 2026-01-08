Форма поиска по сайту

Сенат США планирует рассмотреть законопроект о санкциях против РФ на следующей неделе

Фото: depositphotos/exopixel

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что голосование по законопроекту о новых санкциях в отношении России может состояться уже на следующей неделе. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

По его словам, президент США Дональд Трамп поддержал эту инициативу. Грэм выразил уверенность в том, что законопроект получит значительную двухпартийную поддержку.

Ранее, 19 декабря 2025 года, страны Евросоюза продлили на полгода все санкции против России. Решение было принято на саммите ЕС.

Все ранее утвержденные 19 пакетов антироссийских ограничений были продлены. Этот вопрос обсуждается странами Евросоюза одновременно каждые 6 месяцев – до 31 января и 31 июля каждого года.

Сюжет: Санкции
политикаэкономика

