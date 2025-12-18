Евросоюз включил в санкции против России еще 41 нефтяное судно

Фото: 123RF.com/olli0815

Евросоюз включил в антироссийские санкции еще 41 нефтяное судно, говорится в заявлении Совета ЕС.

В сообщении сказано, что санкции введены против нефтяных танкеров, которые вносят вклад в доходы России от энергоносителей. Они не смогут войти в европейские порты, также им не будут оказываться услуги.

Отмечается, что уже почти 600 судов находятся под антироссийскими санкциями.

Ранее Евросоюз добавил в антироссийский санкционный список 17 физических и 4 юридических лица. Под ограничения в том числе подпали 142-й батальон радиоэлектронной борьбы ВС РФ, американец Джон Дуган, украинская журналистка Диана Панченко, "Международное движение русофилов", компании из Вьетнама и ОАЭ и другие.

