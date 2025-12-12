Швейцария присоединилась к 19-му пакету санкций ЕС

Фото: depositphotos/swisshippo

Федеральный совет Швейцарии решил присоединиться к 19-му пакету санкций Евросоюза против России и Белоруссии, сообщается на сайте правительства страны.

Отмечается, что Швейцария ввела ряд изменений, которые Евросоюз принял в рамках 19-го пакета санкций. Меры вступят в силу 13 декабря 2025 года.

В конце октября Евросоюз ввел 19-й пакет антироссийских санкций. В него вошли запрет на поставку унитазов, биде и другой сантехники. Кроме того, ограничения затронули иностранные компании, российские банки и криптобиржи, а также более 100 танкеров, используемых для перевозки российской нефти.

Менее чем через месяц ЕС добавил в санкционный список 10 физлиц за якобы нарушения прав человека в России. Под ограничения подпали представители ФСИН и судебной системы страны.

