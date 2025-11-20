ЕС расширил санкции за якобы нарушения прав человека в РФ

Фото: ТАСС/dpa/Alicia Windzio

Совет Евросоюза добавил в список санкций 10 физических лиц за якобы нарушения прав человека в России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.

Санкции введены в рамках так называемого режима в связи с ситуацией в России. Под ограничения подпали представители ФСИН и судебной системы страны.

Ранее стало известно, что Минфин США ввел новые антироссийские санкции против 5 физических лиц и 7 организаций.

В число компаний, подпавших под санкции, вошли дата-центр в российском городе Кириши, узбекистанская Datavice Mchj, базирующаяся в Великобритании Hypercore, а также Media Land и ее дочерняя структура. В списке также хостинговая компания ML Cloud и сербский провайдер Smart Digital Ideas.

