Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Минфин США ввел новые антироссийские санкции против 5 физических лиц и 7 организаций, следует из данных Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

В число компаний, подпавших под санкции, вошли дата-центр в российском городе Кириши, узбекистанская Datavice Mchj, базирующаяся в Великобритании Hypercore, а также Media Land и ее дочерняя структура.

Помимо этого, в списке находятся хостинговая компания ML Cloud и сербский провайдер Smart Digital Ideas.

В октябре Минфин США добавил в санкционный список "Лукойл" и "Роснефть", выдав лицензию на сворачивание операций сроком до 21 ноября.

Свое решение американские власти пояснили "усилением давления на российский энергетический сектор и снижением возможностей Кремля по получению прибыли" с целью ведения боевых действий на Украине и поддержки экономики.

Представитель Кремля Дмитрий Песков указывал на то, что Россия готова оценить последствия введенных санкций через полгода.

Однако стало известно, что "Лукойл" собирается продавать свои зарубежные активы. При этом США одобрили лицензию, которая разрешает проведение операций с "Роснефтью" и "Лукойлом" в рамках проекта Карачаганакского нефтегазового месторождения в Казахстане.

