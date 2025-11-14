Вашингтон разрешил проводить операции с "Лукойлом" и "Роснефтью" для Карачаганакского прое

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Министерство финансов Соединенных Штатов одобрило лицензию, разрешающую проведение операций с находящимися под санкциями российскими нефтяными компаниями "Лукойл" и "Роснефть" в рамках проекта Карачаганакского нефтегазового месторождения в Казахстане. Соответствующая лицензия имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно тексту документа, Белый дом разрешил все сделки, которые были запрещены указом президента США , если они связаны с эксплуатацией проектов Каспийский трубопроводный консорциум, "Тенгизшевройл" или Карачаганак и участие следующих лиц: нефтяная компания "Роснефть", публичное акционерное общество "Лукойл" или любая организация, в которой эти компании владеют прямо или косвенно 50 и более процентами акций.

При этом ранее Вашингтон предоставлял аналогичные исключения из санкционного режима только для операторов проекта "Тенгиз" и Каспийского трубопроводного консорциума.

Минфин США добавил "Лукойл" и "Роснефть" в санкционный список, выдав лицензию на сворачивание операций с ней сроком до 21 ноября, в конце октября. Вскоре стало известно, что "Лукойл" собирается продавать свои зарубежные активы.