Румыния не станет просить отодвинуть срок введения санкций против "Лукойла"

Фото: 123RF/soph52

Санкции в отношении российской нефтяной компании "Лукойл" начнут действовать в Румынии с 21 ноября. Правительство не намерено запрашивать перенос этого срока. Об этом в эфире радио Romania заявил министр энергетики страны Богдан Иван.

Он подчеркнул, что в данный момент власти Румынии проводят работу по транспонированию международных санкций в национальное законодательство. Главной задачей является минимизация их воздействия на другие компании, которые связаны с "Лукойлом" в своей экономической деятельности.

Также Иван добавил, что параллельно правительство ведет переговоры о продаже активов "Лукойла" в стране. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе в городе Плоешти и сети из более чем 300 автозаправочных станций. По словам министра, этот вопрос обсуждался с представителями Соединенных Штатов и соседних государств.

Ранее Минфин США ввел санкции против "Лукойла", выдав лицензию на сворачивание операций с компанией сроком до 21 ноября 2025 года. После чего стало известно, что "Лукойл" намерен продавать свои зарубежные активы.

Как сообщали СМИ, правительства европейских стран и государств Ближнего Востока начали "драку" за право распоряжаться зарубежными активами "Лукойла". По словам специалистов, "борьба" ожесточилась после того, как американский Минфин отказался от предложения международной компании Gunvor, выступившей с инициативой полностью поглотить зарубежные активы российской компании.