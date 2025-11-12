Канада расширила антироссийские санкции на 13 физлиц и 11 компаний

Фото: 123RF.com/brianholm

Власти Канады внесли в антироссийские санкционные списки 13 физических и 11 юридических лиц. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

Уточняется, что рестрикции связаны с конфликтом на Украине. Поэтому в ограничительный список попали структуры, якобы связанные с производством беспилотных аппаратов.

В частности, под санкциями оказались 161-й центр подготовки специалистов особого назначения и 85-й главный центр специальной службы ГУ Генштаба ГРУ. Также в антироссийский перечень вошли завод по производству сжиженного природного газа и морской СПГ-терминал "Газпром СПГ Портовая", киргизский "Капитал Банк Центральной Азии".

До этого власти Японии расширили список антироссийских санкций, добавив в него 52 организации и 10 физлиц, а также 3 организации из Белоруссии. Для этих компаний предусматриваются ограничения по платежам и операциям с капиталом.

В частности, в перечне фигурируют "Движение первых", Фонд Ахмата Кадырова, ОЭЗ "Алабуга" и другие предприятия и организации.

