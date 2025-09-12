Япония ввела новые санкции против России

Фото: depositphotos/denisismagilov

Власти Японии расширили список антироссийских санкций, добавив в него 52 организации и 10 физлиц из России, а также три организации из Белоруссии. Об этом говорится на сайте МИД Японии.

Для этих компаний предусматриваются ограничения по платежам и операциям с капиталом. Для их осуществления будет требоваться специальное разрешение японского МИД.

В частности, под новые рестрикции подпали "Движение первых", Фонд Ахмата Кадырова, ОЭЗ "Алабуга", международный детский центр "Артек", автомобильный завод "Урал", Тульский оружейный завод, НПО "Базальт" и "Искра", а также другие предприятия.

Помимо этого, в рамках новых санкций Япония снизила порог цены на импорт сырой нефти из РФ до 47,6 доллара за баррель. Токио также расширяет экспортные ограничения на две организации из РФ и девяти из Белоруссии.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз навсегда избавиться от российских энергоресурсов.

При этом по информации СМИ, ЕС может отказаться от усиления мер по ограничению закупки российских нефти и природного газа в рамках нового пакета санкций из политических соображений. Также не будут ужесточаться рестрикции, связанные с природными ресурсами. Это объясняется "деликатностью темы".