10 сентября, 19:10

Политика
WSJ: Евросоюз может отказаться от ограничений на закупку нефти и газа из России

ЕС может отказаться от ограничений на закупку нефти и газа из России – СМИ

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Евросоюз может отказаться от усиления мер по ограничению закупки российских нефти и природного газа в рамках нового пакета санкций против РФ. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, ЕС не будет принимать подобные меры из политических соображений. Также не будут ужесточаться рестрикции, связанные с природными ресурсами. Это объясняется "деликатностью темы".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС навсегда избавиться от российских энергоресурсов.

Кроме того, о необходимости бессрочно запретить покупку нефти и газа у Москвы заявлял еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

До этого глава дипслужбы объединения Кая Каллас призвала европейские страны принять вторичные санкции против нефтяного и энергетического экспорта России по аналогии с американскими пошлинами для российских партнеров.

Страны Евросоюза потратили почти 2 млрд евро на закупку российского газа в январе

политикаэкономика

