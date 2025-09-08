Reuters: ЕК предложит 19-й пакет антироссийских санкций к 12 сентября

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Еврокомиссия намерена предложить 19-й пакет антироссийских санкций к 12 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов Евросоюза.

По данным агентства, рестрикции могут коснуться в том числе двух банков из стран Центральной Азии и некоторых российских региональных банков.

В 18-й пакет санкций ЕС включил снижение "потолка цен" на нефть из России до 47,6 доллара за баррель, а также различные ограничения против 105 перевозящих ее танкеров. Также был наложен запрет на любые транзакции, связанные с "Северными потоками".

Более того, Евросоюз внес в черный список 22 банка. Под запрет подпали транзакции со странами ЕС для всех подсанкционных российских финансовых организаций.

В ответ на это Россия расширила свой ограничительный список. В него вошли сотрудники силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, граждане Евросоюза и ряда других западных государств, которые оказывали военную помощь Украине и участвовали в поставках ей продукции двойного назначения.

