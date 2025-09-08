Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 16:20

Политика
Главная / Новости /

Reuters: ЕК предложит 19-й пакет антироссийских санкций к 12 сентября

ЕК предложит 19-й пакет антироссийских санкций к 12 сентября – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Еврокомиссия намерена предложить 19-й пакет антироссийских санкций к 12 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов Евросоюза.

По данным агентства, рестрикции могут коснуться в том числе двух банков из стран Центральной Азии и некоторых российских региональных банков.

В 18-й пакет санкций ЕС включил снижение "потолка цен" на нефть из России до 47,6 доллара за баррель, а также различные ограничения против 105 перевозящих ее танкеров. Также был наложен запрет на любые транзакции, связанные с "Северными потоками".

Более того, Евросоюз внес в черный список 22 банка. Под запрет подпали транзакции со странами ЕС для всех подсанкционных российских финансовых организаций.

В ответ на это Россия расширила свой ограничительный список. В него вошли сотрудники силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, граждане Евросоюза и ряда других западных государств, которые оказывали военную помощь Украине и участвовали в поставках ей продукции двойного назначения.

Новости мира: Трамп заявил, что санкции не окажут серьезного влияния на экономику России

Читайте также


Сюжет: Санкции
политикаэкономика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика