Захарова иронично прокомментировала слова еврокомиссара о запрете покупки ресурсов РФ

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась в своем телеграм-канале, будут ли отстреливать птиц на границе РФ и Евросоюза.

Таким образом дипломат прокомментировала слова еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, который заявил о необходимости навсегда запретить покупку энергоресурсов в РФ.

Он указал, что Еврокомиссия планирует ввести для Европы запрет на покупку российских нефти и газа, чтобы в ЕС не попало "ни одной молекулы российских углеводородов".

По словам Захаровой, птицы, пролетая над Брюсселем, могут "не сдержаться".

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что страны Европы навсегда перекроют кран российскому газу. Она также напомнила, что Йоргенсен представил предложения по полному отказу от топлива из России к концу 2027 года. Речь шла в том числе о природном газе и СПГ. Новые контракты на поставку могут запретить заключать уже с конца 2025 года.

