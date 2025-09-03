NYP: администрация Трампа хочет, чтобы Европа отказалась от покупки нефти из России

Фото: depositphotos/carloscastilla

Администрация американского президента Дональда Трампа хочет, чтобы Европа отказалась от покупки российской нефти и присоединилась к возможным новым санкциям. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на источники издания The New York Post.

Кроме того, по словам собеседников СМИ, в Вашингтоне выступают за то, чтобы европейские страны начали поддерживать "безопасность и процветание Украины после конфликта".

Один из чиновников указал, что партнеры Европы "должны быть готовы присоединиться" к новым рестрикциям в отношении российской нефти.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что европейские страны навсегда перекроют кран российскому газу. Она напомнила, что еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен представил предложения по полному отказу от топлива из России к концу 2027 года, включая природный газ и СПГ. Ожидается, что новые контракты на поставку запретят заключать уже с конца 2025 года.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Европа не осознает масштаба проблемы с закачкой газа в подземные хранилища к зимнему сезону. По его словам, текущая динамика говорит о том, что отдельным европейским странам будет сложно достичь целевого показателя – 90% заполненности ПХГ. Как отметил Миллер, из-за этого появляются серьезные риски нехватки газа при резких и продолжительных холодах.

