11 декабря, 11:41

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после гибели людей при взрыве в университете в Перми

Фото: телеграм-канал "ЧП Пермь"

Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при взрыве в здании аэрокосмического факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета (Политеха). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Пермскому краю.

Дело завели по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам"). По данным СК, в результате взрыва погибли мужчина и 8-летняя девочка. Еще 2 человек пострадали, им оказывают квалифицированную медпомощь.

В настоящее время на месте произошедшего работают следователи и следователи-криминалисты, которые осматривают место ЧП и изымают вещественные доказательства. В частности, специалисты назначают пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы, чтобы установить причины гибели людей.

Также свою проверку организовала краевая прокуратура. По данным надзорного ведомства, возможной причиной инцидента могла стать разгерметизация гидродинамического стенда.

Взрыв в Пермском политехе произошел 11 декабря. По предварительным данным, ЧП случилось в одной из лабораторий университета.

В региональном министерстве территориальной безопасности заявили, что ЧП произошло при нарушении технологического процесса. В этот момент со стенда сошла испытательная машина. По данным ведомства, в результате ЧП пострадали 3 человека, они находятся в стабильном состоянии.

