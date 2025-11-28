Три человека пострадали при ЧП на заводе в Новосибирской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области"

Три человека пострадали в результате несчастного случая на производстве в городе Бердске Новосибирской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее местные телеграм-каналы сообщали, что ЧП якобы произошло в литейном цехе Бердского электромеханического завода в тот момент, когда в расплавленный металл попала вода.

По информации прокуратуры, пострадавшие работники предприятия доставлены в больницу. На место уже выехал прокурор Бердска. Кроме того, начата проверка, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее один работник погиб и еще трое пострадали из-за пожара на предприятии в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел из-за возгорания природного газа в доменной печи. В результате погиб газовщик печи. Травмы получили другой газовщик, мастер производственного участка и слесарь. В связи с произошедшим прокуратурой организована проверка.

