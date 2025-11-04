Форма поиска по сайту

04 ноября, 05:46

Происшествия

Цех водоочистки частично обрушился из-за взрыва на нефтезаводе в Стерлитамаке

Фото: 123RF/svglass

Частичное обрушение цеха водоочистки произошло на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке из-за взрыва. Об этом сообщает городская администрация.

Всего в момент происшествия в цехе работало пять человек. Предварительно, никто не пострадал. На место выехали все аварийные службы, причины взрыва устанавливаются.

Ранее взрыв произошел на предприятии в Копейске. После этого в цеху вспыхнул пожар, который позже удалось потушить. Общее число погибших в ЧП достигло 23 человек, пострадавших – 29 человек.

Предварительно, причиной случившегося стало нарушение правил безопасности во время технологического процесса на предприятии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Завод выплатит пострадавшим 1–2 миллиона рублей в зависимости от тяжести травм, а семьям погибших – по 10 миллионов.

Двоих пострадавших при взрыве в Копейске могут перевезти на лечение в Москву

происшествиярегионы

