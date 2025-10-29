Жертвами взрыва в Копейске стали 23 человека

Фото: ТАСС/Александр Чирков

Жертвами взрыва на одном из заводов в Копейске Челябинской области стали 23 человека, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Аварийно-спасательные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации на предприятии в Копейске завершены. <...> Найдены тела 16 погибших, останки еще 7 погибших предстоит идентифицировать. Работа следственных органов продолжается", – говорится в публикации.

Взрыв на предприятии в Копейске произошел 22 октября. После этого в цеху вспыхнул пожар, который позже удалось потушить. Общее число пострадавших в ЧП составило 29 человек.

Предварительно, причиной случившегося стало нарушение правил безопасности во время технологического процесса на предприятии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Завод выплатит пострадавшим 1–2 миллиона рублей в зависимости от тяжести травм, а семьям погибших – по 10 миллионов.