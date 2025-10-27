Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород двух человек, пострадавших при взрыве в Копейске

Фото: телеграм-канал "Алексей Текслер"

Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород двух человек, которые пострадали при взрыве на предприятии в Копейске, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, эвакуация была выполнена самолетом Ил-76. В полете пациентов, нуждающихся в высококвалифицированной помощи, сопровождали специалисты Минздрава России. Воздушное судно оснащено оборудованием, медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами.

Взрыв на предприятии в Копейске произошел вечером 22 октября. В результате инцидента погибли 12 человек, еще 29 пострадали. Кроме того, уточняется местонахождение 12 человек. Известно, что завод выплатит семьям погибших по 10 миллионов рублей.

По предварительной информации, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности во время технологического процесса. Возбуждено уголовное дело.

