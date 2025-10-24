Форма поиска по сайту

24 октября, 11:39

Происшествия

Завод в Копейске выплатит по 10 млн рублей семьям погибших при взрыве

Фото: телеграм-канал Baza

Завод в Копейске, где произошел взрыв, выплатит по 10 миллионов рублей семьям погибших. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Вместе с тем пострадавшие получат от 1 до 2 миллионов рублей в зависимости от тяжести травм.

Взрыв на предприятии произошел вечером 22 октября. После этого в цеху началось возгорание, которое спустя некоторое время удалось потушить.

В результате ЧП погибли 12 человек, еще 29 пострадали. В настоящий момент уточняется местонахождение 11 человек.

По предварительной информации, причиной происшествия стало нарушение правил безопасности во время технологического процесса. Было возбуждено уголовное дело.

В связи со случившимся 24 октября объявили в Челябинской области днем траура.

Новости регионов: количество погибших в результате ЧП в Копейске возросло до 12 человек

происшествиярегионы

