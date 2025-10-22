Форма поиска по сайту

22 октября, 21:06

Происшествия
ТАСС: женщина пострадала при взрыве в Ставрополе

Женщина пострадала при взрыве в Ставрополе – СМИ

Фото: телеграм-канал "112"

Женщина пострадала в Ставрополе при взрыве неустановленного устройства, заявили ТАСС в оперативных службах региона.

По словам собеседника агентства, ЧП произошло в микрорайоне 204-й квартал. Гражданская инфраструктура не повреждена.

Информация о происшествии уточняется. Место инцидента оцеплено представителями экстренных служб и правоохранительных органов. Предварительно, пострадавшая получила осколочные ранения.

Видео: телеграм-канал Readovka

Ранее взрыв с последующий возгоранием произошел в жилом доме в Алчевске. Частично обрушились квартиры, чердачное перекрытие и кровля здания.

Два человека погибли. Также спасатели эвакуировали из здания жильцов и некоторых из них направили в пункты временного размещения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа.

Взрыв произошел на химическом предприятии в Башкирии

