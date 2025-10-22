ТАСС: женщина пострадала при взрыве в Ставрополе

22 октября, 21:06Происшествия
Фото: телеграм-канал "112"
Женщина пострадала в Ставрополе при взрыве неустановленного устройства, заявили ТАСС в оперативных службах региона.
По словам собеседника агентства, ЧП произошло в микрорайоне 204-й квартал. Гражданская инфраструктура не повреждена.
Информация о происшествии уточняется. Место инцидента оцеплено представителями экстренных служб и правоохранительных органов. Предварительно, пострадавшая получила осколочные ранения.
Два человека погибли. Также спасатели эвакуировали из здания жильцов и некоторых из них направили в пункты временного размещения.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа.
