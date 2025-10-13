Утечка газа могла стать причиной взрыва в доме в Алчевске

Фото: ТАСС/Евгений Мартынов

Утечка газа является предварительной причиной взрыва в жилом доме в Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР), заявила РИА Новости старший помощник регионального прокурора Елена Усачева.

Городская прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования. По ее результатам примут меры прокурорского реагирования, сказала Усачева.

Кроме того, проверку проводят следственные органы. На место ЧП для координации работы правоохранителей выехала исполняющая обязанности прокурора Виктория Мальцева, добавила собеседница агентства.

В ночь на 13 октября в доме на улице Гмыри в Алчевске начался пожар. Два человека погибли, а остальных жильцов эвакуировали в пункты размещения.

Причиной возгорания послужил взрыв в квартире на 7-м этаже, из-за чего в здании частично обрушились жилые помещения на 8-м и 9-м этажах, чердачное перекрытие и кровля. Из-под завалов спасатели извлекли тело одного погибшего.

В связи с инцидентом в городе ввели режим ЧС. Все службы Алчевска переведены на усиленный режим работы.