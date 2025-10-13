Два человека погибли при пожаре в жилом доме в ЛНР

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Два человека погибли во время пожара в многоэтажном жилом доме в городе Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар вспыхнул в одной из многоэтажек на улице Гмыри. Возгорание началось в квартире на 7-м этаже, в результате частично обрушились квартиры на 8-м и 9-м этажах, чердачное перекрытие и кровля дома.

Спасатели проводят эвакуацию жильцов. Также устанавливаются причины пожара и личные данные погибших. К тушению огня привлекли 20 специалистов и 5 единиц спецтехники МЧС.

Ранее пожар произошел в административном здании на улице Абдулманапова в дагестанском селе Карата. Изначально площадь возгорания составляла 1 тысячу квадратных метров, однако затем она увеличилась до 1,8 тысячи "квадратов".

Еще одно возгорание было зафиксировано на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославской области. Пожар носил техногенный характер. Спецслужбы оперативно приступили к ликвидации огня.