Крупный пожар произошел в административном здании в Дагестане

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар произошел в административном здании на улице Абдулманапова в дагестанском селе Карата. О происшествии сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Изначально площадь возгорания составляла 1 тысячу квадратных метров, однако затем она увеличилась до 1,8 тысячи "квадратов". Сотрудники МЧС уже локализовали пожар.

Ранее пожар площадью 2 тысячи квадратных метров вспыхнул в жилом доме в Сосновоборске Красноярского края. Спустя некоторое время пожарным удалось локализовать возгорание, а затем – полностью потушить огонь.

В результате случившегося погиб один человек, еще пятеро пострадали. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с источниками огня при курении.