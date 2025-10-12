12 октября, 07:13Происшествия
Крупный пожар произошел в административном здании в Дагестане
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар произошел в административном здании на улице Абдулманапова в дагестанском селе Карата. О происшествии сообщили в телеграм-канале МЧС России.
Изначально площадь возгорания составляла 1 тысячу квадратных метров, однако затем она увеличилась до 1,8 тысячи "квадратов". Сотрудники МЧС уже локализовали пожар.
Ранее пожар площадью 2 тысячи квадратных метров вспыхнул в жилом доме в Сосновоборске Красноярского края. Спустя некоторое время пожарным удалось локализовать возгорание, а затем – полностью потушить огонь.
В результате случившегося погиб один человек, еще пятеро пострадали. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с источниками огня при курении.
