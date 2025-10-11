Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 04:11

Происшествия

Пожарные потушили крупный пожар в жилом доме в Сосновоборске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огнеборцы полностью потушили пожар, который произошел в жилой пятиэтажке в Сосновоборске Красноярского края. Об этом сообщили в МЧС России.

В данный момент специалисты устанавливают причину возгорания. В пункте временного размещения находятся 28 человек, уточнили в МЧС.

О пожаре в жилом доме в Сосновоборске стало известно в ночь на 11 октября. Площадь возгорания достигала 2 тысяч квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 200 жильцов.

Огонь быстро распространился на крышу здания. В результате пожара один человек погиб, еще двое получили различные травмы. К тушению огня привлекались 58 человек и 18 единиц техники МЧС.

Новости регионов: пожар охватил административное здание в Нижегородской области

Читайте также


происшествияпожаррегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика