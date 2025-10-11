Пожарные потушили крупный пожар в жилом доме в Сосновоборске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огнеборцы полностью потушили пожар, который произошел в жилой пятиэтажке в Сосновоборске Красноярского края. Об этом сообщили в МЧС России.

В данный момент специалисты устанавливают причину возгорания. В пункте временного размещения находятся 28 человек, уточнили в МЧС.

О пожаре в жилом доме в Сосновоборске стало известно в ночь на 11 октября. Площадь возгорания достигала 2 тысяч квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 200 жильцов.

Огонь быстро распространился на крышу здания. В результате пожара один человек погиб, еще двое получили различные травмы. К тушению огня привлекались 58 человек и 18 единиц техники МЧС.