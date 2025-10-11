Двести человек эвакуировались из горящего дома в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал SHOT

Двести человек самостоятельно эвакуировались из жилого дома в красноярском Сосновоборске после вспыхнувшего там пожара. Об этом сообщили в МЧС России.

Сообщения о возможных пострадавших пока не поступали. В данный момент огнеборцы продолжают тушить возгорание. Отмечается, что огонь быстро распространился на крышу здания.

О крупном возгорании в жилом доме в Сосновоборске стало известно в ночь на 11 октября. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. К тушению огня привлекаются 58 человек и 18 единиц техники МЧС.

Ранее 18 человек пострадали при задымлении в жилом доме в Новочебоксарске. Среди пострадавших 12 детей, все они находятся под наблюдением врачей и получают помощь. Причины и обстоятельства задымления устанавливаются компетентными органами.