01:35Происшествия
Двести человек эвакуировались из горящего дома в Красноярском крае
Фото: телеграм-канал SHOT
Двести человек самостоятельно эвакуировались из жилого дома в красноярском Сосновоборске после вспыхнувшего там пожара. Об этом сообщили в МЧС России.
Сообщения о возможных пострадавших пока не поступали. В данный момент огнеборцы продолжают тушить возгорание. Отмечается, что огонь быстро распространился на крышу здания.
О крупном возгорании в жилом доме в Сосновоборске стало известно в ночь на 11 октября. Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. К тушению огня привлекаются 58 человек и 18 единиц техники МЧС.
Ранее 18 человек пострадали при задымлении в жилом доме в Новочебоксарске. Среди пострадавших 12 детей, все они находятся под наблюдением врачей и получают помощь. Причины и обстоятельства задымления устанавливаются компетентными органами.
