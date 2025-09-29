Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 16:05

Происшествия

Более 15 человек пострадали при задымлении в доме в Новочебоксарске

Фото: телеграм-канал "МЧС Чувашской Республики-Чувашии"

При задымлении в жилом доме в Новочебоксарске пострадали 18 человек, среди которых 12 детей, сообщает пресс-служба Минздрава Чувашии.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 29 сентября в подъезде дома № 6 по улице Речной. В медучреждения в состоянии средней степени тяжести доставили 3 взрослых и 10 детей. Все они находятся под наблюдением врачей и получают помощь. Еще 5 пациентов, среди которых 2 детей, после осмотра лечатся амбулаторно.

Причины и обстоятельства задымления устанавливаются компетентными органами. Ситуация находится на личном контроле исполняющего обязанности зампреда кабмина Чувашии Владимира Степанова.

Ранее на грузовом судне в Санкт-Петербурге произошло задымление во время сварочных работ. Возможной причиной случившегося стало нагревание крышки трюма. Транспортная прокуратура города организовала проверку соблюдения правил безопасности и противопожарных норм на водном транспорте.

Возгорание произошло в Третьяковской галерее

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика