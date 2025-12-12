Форма поиска по сайту

12 декабря, 10:12

Происшествия

ФСБ заявила о задержании 169 подпольных оружейников в 53 регионах РФ

Фото: depositphotos/Grigorenko

ФСБ РФ вместе с МВД и Росгвардией пресекли деятельность 169 подпольных оружейников в 53 регионах страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

Оперативно-разыскные мероприятия проходили в октябре и ноябре 2025 года в разных субъектах страны. Правоохранители работали в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Донецкой и Луганской Народных Республиках.

В итоге удалось изъять из незаконного оборота 378 единиц огнестрельного оружия как отечественного, так и иностранного производства. В этот список входят 9 пулеметов, 81 автомат, 27 пистолетов-пулеметов, 88 пистолетов и револьверов, 173 винтовки, карабины и ружья.

Также изъяты 32 гранатомета, 94 мины, 7 артиллерийских снарядов, 11 электродетонаторов, 703 гранаты, свыше 52 килограммов взрывчатых веществ, более 223 тысяч патронов различного калибра. Кроме того, удалось пресечь деятельность 44 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Ранее стало известно, что росгвардейцы с начала 2025 года обнаружили в Центральном федеральном округе России свыше 83 килограммов взрывчатых веществ. Кроме того, они изъяли около 7 тысяч единиц огнестрельного оружия, свыше 42 тысяч боеприпасов разного калибра, почти 30 килограммов наркотических веществ и материальных ценностей на свыше 294 миллионов рублей.

происшествиярегионы

