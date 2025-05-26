ФСБ накрыла больше 60 подпольных оружейных мастерских за март и апрель 2025 года

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Российские спецслужбы вместе с МВД и Росгвардией накрыли за март и апрель 2025 года 62 подпольные мастерские по модернизации оружия и созданию снарядов. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в 58 регионах России были выявлены 172 оружейника, которые причастны к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению и продаже боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских.

Во время обыска по месту жительства злоумышленников были изъяты 404 единицы огнестрельного оружия российского и иностранного производства, в том числе пулеметы, автоматы, револьверы, винтовки, карабины, ружья и многое другое. Также были найдены свыше 136 килограммов взрывчатки и более 56 тысяч патронов разного калибра.

Ранее суд Пензы обратил в доход государства коллекцию из 6 охотничьих ружей стоимостью более 4,5 миллиона рублей, которые принадлежали бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

В 2024 году мужчина был приговорен к 12 годам лишения свободы по делу о получении взятки в особо крупном размере. Более того, Белозерцева признали виновным в незаконном хранении оружия.

