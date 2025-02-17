ТАСС: суд оштрафовал Центробанк РФ за незаконное хранение боевого оружия

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Савеловский суд Москвы оштрафовал Банк России за нарушения правил хранения боевого оружия, которые удалось выявить во время проверки одного из зданий ЦБ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы административного дела.

Инспекторы Росгвардии провели несколько проверок здания Межрегионального центра безопасности Центробанка в Москве. В ноябре 2023 года и в апреле 2024 года они выявили там нарушения правил хранения оружия: в оружейной комнате нашли боевые пистолеты, в том числе два ПМ, принадлежавших службе безопасности Сбербанка и ООО ЧОП "Регион профи".

Таким образом, ЦБ хранил в одном из своих помещений пистолеты, собственником которых не являлся. Это считается нарушением закона "Об оружии".

В суде представители Центробанка не признали свою вину, заявив, что регулятор имеет разрешение на хранение, использование оружия и патронов, выданное Росгвардией в ноябре 2023 года.

Они также утверждали, что обнаруженные пистолеты хранились в банке не более двух часов – их временно сдали инкассаторы Сбербанка, прибывшие туда для сдачи-приема ценностей. Затем оружие вернули охранникам.

Сумма штрафа не указывается в судебных материалах. Вместе с тем санкции вменяемой статьи 20.10 КоАП РФ предусматривают штраф для юрлиц в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Центробанк подал апелляционную жалобу на решение суда.

Ранее Октябрьский районный суд Пензы передал в собственность России коллекцию из шести ружей стоимостью более 4,5 миллиона рублей, которые принадлежали осужденному за взятку бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

Кроме того, сотрудники Следственного комитета изъяли более 30 единиц огнестрельного оружия во время обыска в доме бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в растрате денежных средств в особо крупном размере. Среди изъятого оружия есть охотничьи и наградные винтовки.