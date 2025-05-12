ТАСС: в Москве задержан боец ММА Михаил Аллахвердян с пистолетом и патронами

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Mikhail Alaverdian

Полиция задержала в Москве мужчину по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, сотрудники столичной Госавтоинспекции остановили ночью на Калужском шоссе машину, за рулем которой был 33-летний мужчина. Когда автомобилист доставал документы из сумки, инспекторы заметили предмет, который был похож на пистолет, а также магазин с травматическими патронами. В связи с этим на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Правоохранители изъяли все предметы и отправили на экспертизу. В результате было установлено, что у мужчины был с собой огнестрельный пистолет калибра 9 миллиметров, который был переделан из охолощенного оружия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, сбыт или ношение оружия и боеприпасов". Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В правоохранительных органах заявили ТАСС, что задержанным является 33-летний боец ММА Михаил Аллахвердян.

Ранее полицейские задержали в Московской области мужчину, который отказался предоставить документы для проверки и направил в сторону правоохранителей обрез двуствольного охотничьего ружья. В связи с этим сотрудники полиции несколько раз выстрелили в воздух из табельного оружия и потребовали положить предмет на землю.

Злоумышленник попытался скрыться и оказал сопротивление, однако был задержан сотрудниками дорожно-патрульной службы. В результате пострадавших нет. У мужчины также изъяли обрез двуствольного охотничьего ружья и патроны.

