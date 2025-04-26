Верховный суд РФ разрешил обороняться ножом от группы нападающих

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Верховный суд России разрешил использовать ножи для самообороны, если нападавших много, а опасность грозит в том числе детям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обзор судебной практики.

Поводом стало дело жителя Твери: во время семейного праздника один из его гостей поссорился с соседкой. В итоге женщина позвонила своему сыну и попросила его разобраться с человеком, который ее оскорбил. Молодой человек приехал на место пьяный и с двумя друзьями – они вооружились палками и ворвались на придомовую территорию. Затем они начали избивать обидчика и хозяина дома, у которого в этот момент на руках была его маленькая дочь.

В результате мужчина схватил со стола нож и с помощью него отбился от нападавших – все трое скончались. Изначально следствие вменило жителю Твери уголовную статью за убийство, однако суд оправдал его, посчитав случившееся самообороной.

Тогда потерпевшие решили обратиться в Верховный суд, чтобы оспорить оправдание, но и он посчитал квалификацию правильной. В инстанции подчеркнули, что у оправданного было право принять адекватные меры защиты себя и своей семьи, учитывая число нападавших, их агрессивное поведение, внезапность нападения, применение нападавшими предметов в качестве оружия, характер насилия в присутствии детей и прочее.

Ранее депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о расширении допустимой самообороны при проникновении в дом. По словам парламентариев, проект будет направлен на защиту от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для обороняющегося или другого лица, либо с угрозой применения насилия при незаконном проникновении в дом.

Авторы материала подчеркнули, что право на неприкосновенность жилища является важным конституционным правом человека, и никто не может проникать в дома против воли владельцев, кроме случаев, установленных Федеральным законом или на основании судебного решения. Кроме того, инициатива направлена на обеспечение самозащиты от посягательств, совершаемых с нарушением неприкосновенности дома.