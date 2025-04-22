В Петербурге задержан мужчина, который избил девушку и потушил о нее сигарету

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В Петербурге мужчину, который избил девушку и потушил о нее сигарету, отправили под стражу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, 18 апреля Руслан Тиханов поругался со своей возлюбленной, после чего стал ее избивать. Злоумышленник нанес потерпевшей удары по голове и телу, затем начал прижигать ей кожу сигаретой. От пыток у женщины остались многочисленные ожоги.

Обвиняемый утверждает, что не тушил сигареты о девушку, а только ударил ее по лицу несколько раз. По его словам, причиной ссоры стал упавший шкаф, а также пропажа денег, которые он ранее передал жертве. Мужчина также отметил, что после конфликта пара помирилась и пошла вместе готовить пельмени.

Тиханов был задержан и арестован до 18 мая. Его подозревают в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, убившей своего сожителя на севере Москвы. Инцидент произошел 5 марта на Зеленоградской улице. Между сожителями произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла ему колото-резаное ранение.