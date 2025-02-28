Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Задержан подозреваемый в убийстве знакомого на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел в ночь на 28 февраля в квартире жилого дома на Новорублевской улице. По данным ведомства, из-за внезапно возникшей неприязни во время распития спиртного мужчина не менее 6 раз ранил ножом собственного знакомого. В результате последний скончался на месте происшествия.

Оперативники задержали злоумышленника. На него завели дело по статье об убийстве. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.



Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия и назначили ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую и дактилоскопическую.

Несколькими днями ранее женщина зарезала своего знакомого в квартире многоэтажного дома на Бакунинской улице в центре Москвы. По версии следствия, женщина поругалась со знакомым и не менее одного раза ранила его ножом.

В результате мужчина скончался на месте происшествия. Женщину задержали. На нее завели дело и уже предъявили обвинение в убийстве. Во время допроса она признала свою вину.

