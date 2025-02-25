Глава поселения, депутат и его сын задержаны за убийство женщины под Челябинском

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В Челябинской области главу Рымникского сельского поселения Брединского муниципального района, депутата района и его сына задержали по подозрению в похищении и убийстве женщины. Об этом РИА Новости рассказали в региональном следственном управлении СК России.

В ведомстве уточнили, что вечером 23 февраля подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения похитили 46-летнюю местную жительницу, после чего убили ее.

По данным управления МВД России по Челябинской области, женщина перед убийством успела позвонить в полицию. Приехавшие на место происшествия правоохранители нашли на снегу следы от автомобильных колес, проследовав по которым, они обнаружили в овраге рядом с дорогой тело убитой.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, решается вопрос о предъявлении им обвинения. Кроме того, следователь направил в суд ходатайства о заключении подозреваемых под стражу.

Ранее женщина зарезала своего знакомого в квартире в центре Москвы. Инцидент произошел 21 февраля в квартире многоэтажного дома на Бакунинской улице. По данным ведомства, женщина поругалась в своей квартире со знакомым и не менее одного раза ранила мужчину ножом.

До этого в Севастополе во время бытовой ссоры с соседом была убита женщина. Злоумышленник нанес ей удары кирпичом по голове, от полученных травм женщина скончалась. Сообщалось, что убитой является Наталья Немеляйнен, известная как певица NEMA.