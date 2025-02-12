В Москве арестована пенсионерка, обвиняемая в подготовке заказного убийства мужа

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Пенсионерка, обвиняемая в подготовке заказного убийства мужа в столице, арестована по ходатайству следствия. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Москве.

Женщину задержали 11 февраля. Правоохранители выяснили, что 25 декабря прошлого года она обратилась в частное детективное агентство, попросив собрать данные о ее муже из открытых источников. Во время личной беседы заказчица пояснила агенту, что находится в процессе развода и занимается поиском человека, который за денежное вознаграждение смог бы устранить ее супруга.

Сотрудник агентства обратился в полицию. Действуя в рамках расследования, детектив принял участие в оперативном эксперименте и встретился с подозреваемой. Она предложила ему убить ее супруга за 5 миллионов рублей. Тот якобы совершил преступление 10 февраля 2025 года. Тогда женщина передала оставшуюся часть вознаграждения. Заказное убийство удалось предотвратить.

СК предъявил 69-летней женщине обвинение. Следователи провели обыск по ее месту проживания и допросили женщину, однако она отказалась от дачи показаний. Против нее возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к убийству по найму".

