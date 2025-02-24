Женщина зарезала знакомого в квартире в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Женщина убила своего знакомого в квартире в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

Инцидент произошел 21 февраля в квартире многоэтажного дома на Бакунинской улице. По данным ведомства, женщина поругалась в своей квартире со знакомым и не менее одного раза ранила мужчину ножом. В результате тот скончался на месте происшествия.

Злоумышленницу задержали. На нее завели дело и уже предъявили обвинение в убийстве. Во время допроса она признала свою вину. Теперь следствие планирует ходатайствовать перед Басманным судом Москвы об аресте женщины.

Ранее правоохранители задержали женщину, которая ранила ножом собственного сожителя в Орехово-Зуеве. По данным подмосковного МВД России, информация о телесных повреждениях мужчины поступила из больницы, куда был доставлен гражданин 1981 года рождения.

Полицейские установили, что в квартире на улице Бирюкова между пострадавшим и его сожительницей произошла ссора во время распития алкоголя. Затем женщина 1997 года рождения ранила ножом оппонента. В результате было возбуждено дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

