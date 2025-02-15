РИА Новости: певица Немеляйнен убита в ходе бытовой ссоры в Севастополе

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В Севастополе была убита женщина во время бытовой ссоры с соседом, передает пресс-служба СУСК региона.

Инцидент произошел в ночь на 12 февраля в СНТ Муссон по Фиолентовскому шоссе.

"Злоумышленник нанес удары кирпичом 45-летней соседке по голове и ее 36-летнему сожителю. От полученных травм женщина скончалась, а мужчине была оказана своевременная помощь прибывшими по вызову очевидцев медиками", – говорится в сообщении.

РИА Новости со ссылкой на бывшего мужа артистки Александра утверждает, что убитой является Наталья Немеляйнен, известная как певица NEMA.

Отмечается, что 49-летнего подозреваемого в убийстве женщины уже задержали и заключили под стражу.

Ранее полицейские задержали мужчину, который задушил мешавшую ему спать сестру. Инцидент произошел в поселке Свердловском Лосино-Петровского городского округа.

Злоумышленник рассказал, что женщина испытывала недомогание, не могла уснуть и тем самым мешала ему, что привело к ссоре и убийству. Чтобы создать алиби, он вызвал медиков только через несколько дней после инцидента.