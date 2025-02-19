Мужчина пострадал после нападения с ножом в центре Москвы

В центре Москвы мужчина получил ножевое ранение. Инцидент произошел на улице Казакова, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Ведомство уточнило, что между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Злоумышленник достал нож и несколько раз ударил им оппонента. Пострадавший 1994 года рождения с тяжелыми ранениями госпитализирован, сказано в сообщении.

В настоящее время 52-летний нападавший задержан, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Привлечение фигуранта к уголовной ответственности по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") контролируется Басманной межрайонной прокуратурой.

Ранее в Электростали задержали мужчину, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью жены, Инцидент произошел во время ссоры между супругами, которые распивали спиртные напитки. В ходе конфликта мужчина нанес жене ножевое ранение.

Между тем правоохранители задержали жительницу Оренбургской области за попытку заживо сжечь своих знакомых на почве ревности. Жительница села Трудового Ташлинского района 13 февраля находилась в состоянии алкогольного опьянения в доме на улице Садовой. В это же время здесь спали двое ее знакомых. По версии следователей, в какой-то момент женщина подожгла мебель.